Москва, , 19:15 — REGNUM Первым шагом зачистки и кадрового обновления в Российской Федерации является отставка правительства, считает политолог Наталия Елисеева. Об этом она заявила ИА REGNUM 15 января.

«Примечательно, что это не только базовый шаг для осуществления январских указов, но и ответ на сформировавшийся запрос общества», — отметила она.

Елисеева также обратила внимание и на предложенную должность Дмитрию Медведеву, которая уведёт его в тень: «С одной стороны, это расплата за неудачную работу правительства с целью повышения рейтинга президента, с другой стороны, Путин убрал Медведева поближе к себе и дал возможность курировать силовой блок. Что является частью новой системы сдержек и противовесов».

По ее словам, окончательный сценарий станет понятен, если сменится лидер в «Единой России».

«Важно то, что обновлённый состав правительства ещё не представлен. Президент взял паузу, чтобы посмотреть, какие блоки формируются и кто какие действия предпримет. Опять же всё в рамках формирования новой системы», — резюмировала политолог.

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