Великий Новгород, 15 января 2020, 19:13 — REGNUM Бесконечно длящаяся «революция ожиданий изменений» сегодня, 15 января, переросла в «политическую революцию» с элементами административной реформы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил новгородский политолог и социолог Александр Жуковский, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
«Похоже, что «сценарий» Союзного государства с Белоруссией, к которому готовились в Центре, не состоялся. Спонтанно и неожиданно даже для самого Центра включился «план «Б». Это подтверждается тем, что почти нет внятных официальных комментариев, которые должны были бы направлять интерпретации и исключать невыгодные варианты», — пояснил Жуковский.
Из важных заявленных позиций эксперт отметил повышение статуса и роли Государственного совета, закреплённое в Конституции РФ.
Он также отметил, что «в данной «перестройке» проходит явное перемещение полномочий и лиц, но не заметно технологических изменений, в которых нуждается инфраструктура управления России даже намного сильнее, чем политические перестановки».
«В такой комбинации даже состав оппозиционной Госдумы будет не страшен режиму, потому что управляемые «средняя» и «старшая» палаты вместе всегда смогут блокировать инициативы нижней», — резюмировал эксперт.
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