Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 15 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о звании город трудовой доблести, сообщает ИА REGNUM.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря, нижняя палата парламента заверила в приоритетной работе над инициативой главы государства.

На звание могут рассчитывать города, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

Основаниями для получения звания служит награждение предприятий, располагавшихся в 1941 — 1945 годах на территории города, государственными наградами или вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

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