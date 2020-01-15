Тегеран, , 19:35 — REGNUM Пересмотра ядерной сделки по сценарию американского президента Дональда Трампа не будет, написал 15 января иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

По словам иранского дипломата, Тегеран не считает возможным пересмотр резолюции Совбеза ООН, по которой было достигнуто соглашение с правительствами шести государств.

Тегеран, добавил министр, «не подписывал никакой «сделки [экс-главы Соединённых Штатов Барака] Обамы», чтобы теперь пойти на «сделку Трампа». Иранский дипломат пояснил, что сначала «сделка Трампа», потом Вашингтон захочет ещё чего-нибудь.

Напомним, Трамп ранее заявлял, будто бы так называемая ядерная сделка с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий) устарела. После этого европейские участники СВПД заговорили не просто о нарушениях договора со стороны Тегерана, а о том, что нужно задействовать механизм урегулирования споров по этому соглашению.

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