Москва, , 19:09 — REGNUM Для тех, кто считал, что Россия будет подчинена международным структурам, настал «чёрный день», полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства России.

«Вся элита не хочет, чтобы был референдум. Но других форм нет. Других форм нет! Конечно, можно провести интернет-опрос. В соцсетях. Но это не то, о чём говорил Путин. Он говорил — данные (конституционные — прим. ИА REGNUM) изменения должны получить народную поддержку. Как её получать без референдума? Никак. Что в итоге будет, не знаем. Все эти движения носят спонтанный характер. Но это революция сверху. Я не убеждён, что вся элита правительства является отработанным материалом. Я в этом не убеждён. Я думаю, что будет компромиссный вариант. Но это начало подвижек в определённом направлении, — сказал Кургинян. — «Чёрный день» настал для тех, кто думал и верил, что наше государство будет подчинено международным структурам. Разумным и благородным».

А для остальных, как заметил Кургинян, открывается светлая перспектива.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным сервиса по поиску работы Superjob, более половины опрошенных жителей РФ положительно отнеслись к объявленной 15 января отставке правительства РФ.