Москва, , 19:09 — REGNUM Наиболее значимый посыл президента, озвученный сегодня в Манеже, — решения, направленные на федеральную поддержку семей с детьми, считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это даст возможность огромному количеству семей решить свою жилищную проблему. А мы, кстати, сможем еще активнее заняться темой жилищного строительства», — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил особое внимание президента к вопросам образования и назвал особенно актуальной для Мурманской области поставленную Владимиром Путиным задачу увеличения целевого приема в медицинские вузы в стране.

«Вопрос того, чтобы ребята возвращались в свой субъект федерации, чтобы именно регионы давали задание, кого и какой специальности обучать, для нас принципиально важен, особенно учитывая огромную проблему с медицинскими работниками. Теперь у нас появляется возможность самим определять, каких специалистов и в каком количестве нам нужно обучить», — сказал Андрей Чибис.

В сфере поддержки малого и среднего бизнеса Андрей Чибис назвал знаковым решение компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов при применении налогового вычета, отметив, что приток инвестиций принципиально важен для решения первоочередных вопросов в социальной сфере.

«Инициативы, прозвучавшие в послании президента, очень четко проецируются на Мурманскую область и позволят обеспечить решение самых насущных проблем региона», — резюмировал послание президента России Федеральному Собранию губернатор Андрей Чибис.