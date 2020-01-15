Берлин, , 19:07 — REGNUM О желании сохранить германский военный контингент в Ираке заявляет иракское правительство, сообщает 15 января Reuters.

Об этом заявил германский министр иностранных дел Хайко Маас в Бундестаге, ссылаясь на сообщение правительства Ирака.

По его словам, и.о. иракского премьер-министра Адель Абдель Махди заявил, что Ирак «сильно заинтересован» в продолжении международного содействия. Иракский представитель, отмечает Маас, выразил желание, чтобы «бундесвер продолжал оставаться в Ираке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за ракетных атак США в Ираке иракские депутаты приняли резолюцию о выводе иностранного контингента из страны. Между тем из ряда заявлений следует, что Багдад не заинтересован выводить американские войска.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвия может увеличить военный контингент в Ираке