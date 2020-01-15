Симферополь, 15 января 2020, 19:08 — REGNUM Вопросы, касающиеся внесения возможных изменений в Конституцию России — важнейший момент послания президента Путина Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
А к представителям государственной власти, по его мнению, должны применяться более жесткие требования — эти люди обязаны быть накрепко связаны с судьбой российского народа, с нашей страной.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах качества жизни граждан и конституционной реформе. После этого правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.
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