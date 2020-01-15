Симферополь, , 19:08 — REGNUM Вопросы, касающиеся внесения возможных изменений в Конституцию России — важнейший момент послания президента Путина Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент подчеркнул, что эти изменения должны, прежде всего, гарантировать приоритет Конституции РФ в нашем правовом пространстве. Изменения должны укреплять национальный суверенитет страны. Отмечу, что Путин предложил принять конституционные изменения путём голосования всех граждан, что очень важно для развития российской демократии», — отметил политик.

А к представителям государственной власти, по его мнению, должны применяться более жесткие требования — эти люди обязаны быть накрепко связаны с судьбой российского народа, с нашей страной.

«Таким образом, президент поручил продолжить процесс «национализации элит», исключить из системы государственной власти тех, кто относится к нашей стране только как к выгодному месту работы, «тёплому местечку» и кормушке. Также следует обратить внимание на высказанную необходимость усиления статуса Государственного совета РФ», — подчеркнул Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах качества жизни граждан и конституционной реформе. После этого правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

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