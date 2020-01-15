Калуга, , 19:18 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, комментируя итоги ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2020 года, обратил особое внимание на предложения по дальнейшему поддержанию демографической политики и укреплению семейных ценностей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Представители от Калужской области приняли участие в оглашении ежегодного Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию Zskaluga.ru

По словам Анатолия Артамонова, заявленные президентом меры по увеличению материнского капитала, социальных выплат на детей, организации бесплатного питания школьников начальных классов позволят оказать значимую финансовую поддержку семьям с детьми. Благодаря материнскому капиталу они смогут решить свои жилищные вопросы. Наряду с этим семьи с детьми с учетом действующих федеральных выплат будут получать ежемесячно финансовую поддержку на ребенка от рождения до 7 лет.

«Мы со своей стороны в Калужской области также приняли ряд решений, направленных на увеличение рождаемости. Региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка у нас вырос с 50 до 100 тысяч рублей. С 1 января 2020 года его действие распространяется не только на третьего ребенка, но и на четвертого и последующих детей. Выплата регионального материнского капитала в размере 50 тысяч рублей также производится и при рождении второго ребенка», — подчеркнул калужский губернатор.

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