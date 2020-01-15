Пермь, , 18:59 — REGNUM Причина отставки правительства России в том, что президент Владимир Путин решил полностью перезагрузить систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР).

«По масштабу предложенные им изменения важнее выборов Госдумы и даже президента. Это по сути «революция сверху». И вполне очевидно что в период революции сверху во главе исполнительной власти должен встать другой человек. Человек другого стиля, других методов управления и другой жизненной истории», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России уходит в отставку в полном составе. Это произошло после послания, оглашённого Путиным 15 января.