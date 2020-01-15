Симферополь, 15 января 2020, 19:01 — REGNUM Демография и доходы россиян — одни из важнейших тем послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, потому что эти сферы неразрывно взаимосвязаны и теперь являются не предметом дискуссий, а обязательными для выполнения задачами. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 января высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
Но теперь, по его словам, такие меры уже не являются предметом дискуссий, это — обязательные для выполнения прямые указания.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах качества жизни граждан и конституционной реформе. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.
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