Симферополь, , 19:01 — REGNUM Демография и доходы россиян — одни из важнейших тем послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, потому что эти сферы неразрывно взаимосвязаны и теперь являются не предметом дискуссий, а обязательными для выполнения задачами. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 января высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, — это низкие доходы значительной части наших граждан, семей», — отметил Путин. Президент поручил правительству и регионам не просто искать, но выделить новые финансовые ресурсы на оказание поддержки малообеспеченным и многодетным семьям, увеличение объёмов и сроков материнского капитала и выплат на детей, обеспечение трудоустройства граждан. С точки зрения наших либералов-неоконов, привыкших все социальные вопросы решать за счёт граждан, это вообще очень революционные решения президента», — отметил Бирюков.

Но теперь, по его словам, такие меры уже не являются предметом дискуссий, это — обязательные для выполнения прямые указания.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах качества жизни граждан и конституционной реформе. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

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