Анкара, , 18:57 — REGNUM Временный поверенный в делах Египта в Анкаре вызван в турецкий МИД в связи с задержанием в Каире сотрудников Anadolu, сообщает агентство 15 января на своём сайте.

Анкара настаивает, чтобы Каир освободил задержанных сотрудников турецкого агентства Anadolu. Шаг Каира расценен Анкарой как притеснение турецких СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Anadolu 15 января распространило информацию о задержании четырёх своих сотрудников в Каире. Среди задержанных есть турецкий гражданин.

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