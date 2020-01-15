Киев, , 18:56 — REGNUM Киев готовит новые списки лиц для освобождения в рамках обмена пленными с республиками Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в телефонном разговоре 15 января, сообщает пресс-служба украинского лидера.

В ходе беседы Зеленский отметил, что благодаря переговорам «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря удалось достичь договоренностей о возвращении части удерживаемых украинцев.

«Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе», — обратился он к Меркель.

Президент Украины также сообщил, что в настоящее время «ведётся работа над формированием очередных списков для освобождения», информирует пресс-служба.

Напомним, 29 декабря стороны конфликта в Донбассе провели первый за два года обмен удерживаемыми лицами. Обмен состоялся по формуле «всех установленных на всех установленных», украинской стороны были переданы 76 пленных, Донецкой Народной Республике — 61, Луганской Народной Республике — 63.