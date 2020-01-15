Москва, 15 января 2020, 18:55 — REGNUM То значение, которое в будущем получит Госсовет, нельзя ни в коем случае преуменьшать, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства РФ.
Значит, как подчеркнул Кургинян, во всём происходящем есть некий форс-мажор, а Госсовет будет иметь абсолютно стратегический и политический характер.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию заявил, что в Конституции РФ нужно закрепить статус и роль Госсовета.