Москва, , 18:55 — REGNUM То значение, которое в будущем получит Госсовет, нельзя ни в коем случае преуменьшать, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства РФ.

«Там нечто сказано про Госсовет. И я бы на месте экспертов всех идеологических направлений не преуменьшал значение этого недоразработанного тезиса, — сказал Кургинян. — Речь идёт о каких-то полномочиях Госсовета, которые в существующем варианте не предусмотрены. Это первое. Второе — мы понимаем, что если бы это было заранее очень аккуратно выстроенное событие, то мы бы об отставке правительства узнали не так и не в этом виде. И уж точно все понимают, что если бы не было некоего элемента форс-мажора, то уважаемый Дмитрий Анатольевич не получил бы столь уважаемую должность. А было бы как-нибудь по-другому».

Значит, как подчеркнул Кургинян, во всём происходящем есть некий форс-мажор, а Госсовет будет иметь абсолютно стратегический и политический характер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию заявил, что в Конституции РФ нужно закрепить статус и роль Госсовета.