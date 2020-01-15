Москва, , 18:52 — REGNUM В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не было сказано ничего о коалиционном правительстве, призвал не забывать лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства Дмитрия Медведева.

«Есть такая советская притча, когда представители спецслужб собрали нэпманов и сказали им: «Мы знаем, что у вас есть деньги на чёрный день, и этот день настал», — пошутил Кургинян. — И когда мне говорят, что там нигде не сказано о коалиционном правительстве, то конечно, нет. Там сказано о другом, что в Думе патриотические фракции, и ничего страшного от того, что Дума будет утверждать правительство. Это было сказано прямо. А никто из нас не знает, какая именно будет Дума. Какая уж будет, такая и будет! И если в Думе будет большинство у «Единой России», то правительство будет формировать «Единая Россия». А если «Единая Россия», по моей смелой гипотезе, вдруг получит 30%, то это будет другая Дума».

Кроме того, Кургинян подчеркнул, что вторая часть послания президента, связанная с конституционными изменениями, вызвала шок у чиновников, которые слушали выступление президента. И этот шок, как подчеркнул Кургинян, был изображён «на их лицах. Потому что никакого обсуждения этого вопроса не предполагалось».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, а спустя несколько часов после его выступления правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку.

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