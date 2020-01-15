Москва, 15 января 2020, 18:52 — REGNUM В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не было сказано ничего о коалиционном правительстве, призвал не забывать лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства Дмитрия Медведева.
Кроме того, Кургинян подчеркнул, что вторая часть послания президента, связанная с конституционными изменениями, вызвала шок у чиновников, которые слушали выступление президента. И этот шок, как подчеркнул Кургинян, был изображён «на их лицах. Потому что никакого обсуждения этого вопроса не предполагалось».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, а спустя несколько часов после его выступления правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку.
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