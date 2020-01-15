Ульяновск, , 18:52 — REGNUM Послание президента Владимира Путина Федеральном собранию стало «самым социально ориентированным за последние годы». Такое мнение высказал спикер Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев, сообщается на сайте регионального парламента.

Оценивая послание, парламентарий обратил внимание на масштабную поддержку семей с детьми, решение вопросов развития системы образования и здравоохранения, акценты на сбережение нации и «поддержку каждого человека в отдельности». По словам Валерия Малышева, «всё это крайне важно для каждого россиянина».

«Отмечу также слова президента об устранении запутанности в полномочиях местного самоуправления, расширении и укреплении его возможностей. Сегодня полномочия муниципалитетов закреплены более чем в 200 федеральных и множестве региональных законов. На них возложены задачи, не входящие в компетенции муниципальной власти, причем их выполнение далеко не всегда обеспечено финансированием», — отметил спикер, выразив уверенность в том, что «теперь ситуация начнет исправляться».

Малышев подчеркнул, что решение поставленных задач потребует «мобилизации всех ветвей власти на всех уровнях». И заверил, что «будем подходить к реализации изменений комплексно», «не откладывая дело в долгий ящик».

Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после оглашения послания заявил, что регион развивается «в правильном направлении».

Подробнее: Ульяновский губернатор после послания сделал выводы о развитии региона

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января лидер страны Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию России. После оглашения премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновский губернатор после послания сделал выводы о развитии региона