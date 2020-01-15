Санкт-Петербург, , 18:56 — REGNUM Для того, чтобы утвердить поправку в Основной закон России о приоритете Конституции РФ над международным правом, остается не так много времени. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог и политтехнолог Валентин Бианки.

О необходимости внесения такой поправки в Конституцию заявил в своем послании Федеральному собранию 15 января президент Владимир Путин. Он предложил и другие нововведения, однако, по мнению Бианки, всё можно провести конституционными законами, кроме вопроса о международном законодательстве.

Между тем в речи Путина так и не прозвучало слово «референдум». Президент сказал так: «Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение» (цитата по сайту Кремля).

«Самое серьезное предложение — это то, что касается отказа от примата международного законодательства. Это давно ожидалось, и совершенно непонятно, как это провести», — говорит Валентин Бианки.

В российском законодательстве существует множество ограничений на проведение референдума. Так, его нельзя проводить меньше, чем за год до выборов в Государственную думу, которые грядут осенью 2021 году.

«То есть, если он не будет проведен в ближайшие восемь месяцев, то его нельзя проводить. Стали говорить, что звучало слово «голосование», а не «референдум». И это не случайно. Якобы это будет некий опрос, который имеет пиар-политический смысл. Но юридического — не имеет. И не понятно, как это связано с этой поправкой (о приоритете российского законодательства над международным, — прим. ред.), которую никак иначе, кроме референдума, не прописать», — утверждает Бианки.

Политолог полагает, что эта поправка будет иметь существенные последствия для российской внутриполитической жизни, а не только избавит от «бесконечных выплат по решению Европейского суда по правам человека», которые, будучи финансово не так значимы, доставляли российской власти неприятные эмоции.

«Очевидно, что, например, реформа местного самоуправления может пройти совсем не так, как прошла бы — встроить МСУ в вертикаль власти и без того пытались, но мы были ограничены международным законодательством. А сейчас, получается, это ограничение снялось», — добавил Бианки.

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