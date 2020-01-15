Нальчик, , 18:43 — REGNUM В послании президента РФ Федеральному собранию был обозначен комплекс мер для серьезных изменений в важнейших сферах жизнедеятельности. Их реализация должна способствовать прорыву в развитии страны. Такое мнение высказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«Глава государства выдвинул целый комплекс важнейших стратегических задач по обеспечению прорывного развития России. Очень важно, что эти задачи сформированы с учётом преемственности ранее поставленных целей», — цитирует главу субъекта его пресс-служба.

По словам Кокова, меры, которые предложил Владимир Путин в плане стимулирования рождаемости, финансовой поддержки семей с детьми — беспрецедентны. Власти Кабардино-Балкарии будут строить свою работу с учетом стратегических направлений в достижении поставленных президентом в послании целей, заверил глава республики.