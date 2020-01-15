Салехард, , 18:49 — REGNUM Отставка правительства России — это констатация транзита власти. И подготовка к тому, что Дмитрий Медведев, вероятнее всего, будет следующим президентом, прокомментировал события 15 января 2020 года директор фонда «Региональная политика», политолог Евгений Забродин.

«Отставка правительства, на мой взгляд, — это подготовка к тому, что Дмитрий Медведев, скорее всего, будет следующим президентом. Должность заместителя председателя Совета безопасности, предложенная Дмитрию Анатольевичу, об этом говорит. Стране предстоит пережить непопулярные экономические реформы. И такая должность подразумевает огромную ответственность и говорит о том, что Медведев остаётся ключевым человеком в руководстве страны, где пройдут быстрые и кардинальные перемены. Об этих переменах было и послание президента Федеральному собранию», — считает эксперт.

Напомним, 15 января после оглашения послания главы государства Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства страны. Президент России в своём послании предложил дать Госдуме право не только согласовывать кандидатуру на пост премьер-министра, но утверждать и заместителей председателя правительства, и министров.

«Заявление Владимира Путина о поправках в Конституцию России, а именно про статью о «двух сроках подряд», — это поправка имени Дмитрия Медведева. Нет подготовки к транзиту власти — он уже идёт. В послании президента говорится об усилении роли Госдумы РФ, и нас ждут в связи с этим очень интересные выборы 2021 года», — отметил политолог Евгений Забродин.

Сейчас интерес прикован к тому, кто возглавит правительство России вместо Дмитрия Медведева. Среди реальных кандидатов — Максим Орешкин или Сергей Кириенко, полагает эксперт.