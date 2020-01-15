Челябинск, , 18:41 — REGNUM Отставка правительства России — это ожидаемая неожиданность. Так большинство россиян восприняли эту новость, полагает генерал-лейтенант полиции в запасе Евгений Савченко, о чём и заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Уверен, что у большей части населения эта новость вызвала положительные эмоции. В сознании людей кабинет министров Дмитрия Медведева несёт ответственность за проведение в 2018 году в стране непопулярной пенсионной реформы на фоне сохранения сомнительных преференций сырьевым олигархам. Резкую критику у экспертов вызывали согласованные действия правительства и Центробанка России по инвестированию в ценные бумаги и валюты иностранных государств средств федерального бюджета вместо адекватного развития реальных секторов отечественной экономики», — отметил эксперт.

По его мнению, одним из ключевых моментов, объясняющим отставку федерального правительства, является заявление Владимира Путина в послании Федеральному собранию о необходимости внесения поправок в Конституцию страны о признании приоритета национального права над международным. Президент особо подчеркнул, что «суверенитет нашего народа должен быть безусловным».

«А это говорит о готовности политического лидера страны к системным изменениям во внешней и внутренней политике России, ориентированной на общественный договор и согласие, улучшение и защиту качества жизни россиян», — подчеркнул Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России уходит в отставку. Об этом 15 января после оглашения Путиным послания объявил Медведев.