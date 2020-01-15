Омск, , 18:40 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученное в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, является актуальным для демографической тенденции в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Материнский капитал — это опробованная действенная программа. Увеличение размера выплаты даст ожидаемые результаты», — прокомментировал вице-спикер Законодательного собрания Омской области Александр Артёмов.

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Как сообщало ИА REGNUM, зачитывая 15 января послание к Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что программа материнского капитала будет продлена до 2026 года, а также предложил распространить её действие на первенцев. Кроме того, президент предложил увеличивать материнский капитал для семей, где родится второй ребёнок, ещё на 150 тысяч рублей — до 616 617 рублей.