Москва, , 18:37 — REGNUM В отставке правительства нет ничего необычного — это стандартная процедура, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Отставка правительства — это стандартная процедура. Этот состав кабинета министров работал хорошо», — отметил Жириновский.

По его словам, новый состав правительства будет оперативно создан, чтобы оно могло приступить к реализации задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.

«Новое правительство сформируют быстро и оно будет выполнять новые задачи. Ничего плохого из-за этого в стране не произойдёт», — уверен Жириновский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство PФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым 15 января подало в отставку в полном составе. Президент РФ поблагодарил членов правительства за работу и попросил их исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.