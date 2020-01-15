Йошкар-Ола, , 18:37 — REGNUM Правительство Дмитрия Медведева «не в состоянии» исполнить меры, предложенные президентом Владимиром Путиным. Поэтому «логично, что после послания правительство Медведева подало в отставку». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ).

«В ходе президентского послания стало понятно, что планируется коренной пересмотр социальной политики государства. Материнский капитал за первого ребёнка, детские пособия до семи лет, горячее школьное питание в младших классах — когда Путин озвучил эти предложения, кто-то в зале пошутил: «Кто подменил послание на программу КПРФ?» — говорит Сергей Казанков.

По его словам, «было очевидно, что предложенные президентом меры действующее правительство исполнить не в состоянии»:

«Резкое расширение социальных льгот идёт вразрез с либеральным экономическим курсом Кабинета министров. К тому же президент жёстко заявил, что у министров не должно быть двойного гражданства. На мой взгляд, логично, что после послания правительство Медведева подало в отставку. Будет правильным, если в формировании его нового состава будет участвовать Госдума, как и предложил президент».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января лидер страны Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию России. После оглашения премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.