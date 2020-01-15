Москва, , 18:37 — REGNUM Внесение поправок в Конституцию РФ, предложенных сегодня, 15 января, президентом страны Владимиром Путиным, прокомментировал ИА REGNUM представитель в Совете Федерации от Новгородской области, доктор юридических наук Сергей Фабричный.

Сергей Фабричный, сенатор от Новгородской области «Ключевой тезис: предназначение государственного служащего — служить своей стране и людям, а не искать счастье на стороне. Как следствие — предлагаемое усиление роли Федерального собрания в решении кадровых вопросов исполнительной власти, вывод согласования прокуроров заксобраниями субъектов Федерации и сосредоточение прокурорской вертикали на федеральный центр».

По мнению сенатора, установление на территории страны приоритета Конституции РФ над противоречащими ей международными нормативными актами — это «способ подчеркнуть и укрепить государственный суверенитет».

«Принципиально важно, с моей точки зрения, проведение публичного обсуждения поправок в Конституцию и всенародного голосования. Это подтверждает закрепленное в Конституции положение о том, что вся полнота государственной власти в нашей стране принадлежит народу», — резюмировал Фабричный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января предложил провести конституционную реформу, которая существенно изменит полномочия различных ветвей власти. Президент также заявил о необходимости широкого народного обсуждения этих норм.

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