Москва, , 18:36 — REGNUM «Единую Россию» ждут большие перемены, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», комментируя отставку правительства в полном составе.

«Это самое мощное послание президента Федеральному собранию за 20 лет… Новость об отставки правительства — это реальные перемены сегодня… Вероятно те задачи, которые ставит президент в послании, должно выполнять другое правительство… Обращаюсь к коллегам из «Единой России», вашу партию ждут большие перемены!» — заявил Миронов.