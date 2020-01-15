Москва, 15 января 2020, 18:36 — REGNUM «Единую Россию» ждут большие перемены, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», комментируя отставку правительства в полном составе.
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Миронов предрек «Единой России» драматические перемены в связи с отставками
«Это самое мощное послание президента Федеральному собранию за 20 лет… Новость об отставки правительства — это реальные перемены сегодня… Вероятно те задачи, которые ставит президент в послании, должно выполнять другое правительство… Обращаюсь к коллегам из «Единой России», вашу партию ждут большие перемены!» — заявил Миронов.
15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, традиция которого идёт с 1994 года. Первое такое послание было озвучено 24 февраля 1994 года, но ежегодная традиция появилась позднее.