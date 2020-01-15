Москва, , 18:36 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Российской Федерации готова организовать голосование по изменениям в Конституцию страны, если соответствующее поручение даст президент России. Об этом сегодня, 15 января, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, все те изменения в конституцию, которые сегодня предложил президент России Владимир Путин, должны быть приняты до осени 2020 года.

Если президент поручит организовать референдум по вопросу принятия конституционных поправок, то ЦИК сделает это, хотя это и не входит напрямую в обязанности комиссии.