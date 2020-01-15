Москва, , 18:26 — REGNUM Отставка правительства РФ показала, что на своих постах останутся только профессионально эффективные чиновники. Об этом 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

«Мы вышли из зоны комфорта, — призналась Тимофеева. — Особенно чиновники класса «А». Сегодня стало понятно, что останутся только профессионально эффективные. В любом случае это взбодрение правительства. Сегодня реально прорывная технология. Людям важно сказать — за сменой правительства никаких остановок. Уже сегодня ряд законопроектов, о которых говорил президент, приняты в первом чтении. Уже сегодня в Думе сформирована комиссия, которая занимается разработкой законопроектов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Галины Шешуковой, в России начинается транзит власти.

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