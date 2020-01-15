Москва, 15 января 2020, 18:26 — REGNUM Отставка правительства РФ показала, что на своих постах останутся только профессионально эффективные чиновники. Об этом 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Тимофеева («Единая Россия»).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Галины Шешуковой, в России начинается транзит власти.
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