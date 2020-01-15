Ульяновск, , 18:25 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после оглашения послания президента России Владимира Путина заявил, что регион развивается «в правильном направлении». Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Глава региона констатировал, что обозначенные главой государства «новые векторы социально-экономической политики страны — это колоссальная поддержка для развития регионов», в центре внимания — народосбережение и человеческий капитал. Поэтому значительно усилят меры поддержки семей, что станет «огромным подспорьем для улучшения демографической ситуации».

«В свою очередь, это отличное нововведение уже летом 2020 года мы дополним региональной мерой поддержки — выплатой 100 тысяч рублей за первенца», — отмечает Сергей Морозов, напомнив, что в регионе действует 33 меры социальной поддержки для семей с детьми, 25 из которых — областные.

«Президент жёстко, но абсолютно справедливо напомнил о темпах строительства детских садов и ясельных групп. Особое внимание глава государства также уделил дополнительному образованию. Напомню, что Ульяновская область сейчас прорабатывает возможность значительного сокращения платных услуг в дополнительном образовании. И то, что президент обратил на это внимание, означает, что мы движемся в правильном направлении», — сделал вывод Сергей Морозов.

Губернатор также подчеркнул, что его «радует, что в послании» уделено большое внимание качеству здравоохранения, образованию, доходам населения, поддержке медицинских кадров и повышению зарплат врачам. По его словам, в Ульяновской области эти задачи будут реализованы за счёт продолжения ремонта поликлиник, закупки мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, также будут запущены программы «Медицинский автобус» и «Мобильный фельдшер».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области начнут реализацию проекта «Мобильный фельдшер», цель которого — предоставление транспорта фельдшерам, оказывающим помощь жителям нескольких населенных пунктов. Это позволит оперативно оказывать помощь, что должно отразиться и на качестве работы. Также стартует «Медицинский автобус»: в рамках проекта пациентов сельских районов будут доставлять для получения медпомощи в районные больницы. До 2024 года проект будет реализован на территории всей области.

Напомним, 15 января лидер страны Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию России. Главная тема послания — демография. Также 15 января в отставку ушло в отставку правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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