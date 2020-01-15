Ульяновск, 15 января 2020, 18:25 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после оглашения послания президента России Владимира Путина заявил, что регион развивается «в правильном направлении». Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
Глава региона констатировал, что обозначенные главой государства «новые векторы социально-экономической политики страны — это колоссальная поддержка для развития регионов», в центре внимания — народосбережение и человеческий капитал. Поэтому значительно усилят меры поддержки семей, что станет «огромным подспорьем для улучшения демографической ситуации».
Губернатор также подчеркнул, что его «радует, что в послании» уделено большое внимание качеству здравоохранения, образованию, доходам населения, поддержке медицинских кадров и повышению зарплат врачам. По его словам, в Ульяновской области эти задачи будут реализованы за счёт продолжения ремонта поликлиник, закупки мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, также будут запущены программы «Медицинский автобус» и «Мобильный фельдшер».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области начнут реализацию проекта «Мобильный фельдшер», цель которого — предоставление транспорта фельдшерам, оказывающим помощь жителям нескольких населенных пунктов. Это позволит оперативно оказывать помощь, что должно отразиться и на качестве работы. Также стартует «Медицинский автобус»: в рамках проекта пациентов сельских районов будут доставлять для получения медпомощи в районные больницы. До 2024 года проект будет реализован на территории всей области.
Напомним, 15 января лидер страны Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию России. Главная тема послания — демография. Также 15 января в отставку ушло в отставку правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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