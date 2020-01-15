Пенза, , 18:21 — REGNUM В регионах обсуждается идея о том, что вместе с отставкой правительства заявления написали и губернаторы. По крайней мере те из них, у кого заканчивается срок полномочий в 2020 году.

В частности, стократно возросли слухи об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщает telegram-канал «Сурский край». Отмечается, что заявления об отставке написаны без даты.

Напомним, также в 2020 году истекает срок полномочий главы Татарии Рустама Минниханова, Чувашии — Михаила Игнатьева, Ленинградской области — Александра Дрозденко, Калужской области — Анатолия Артамонова, Тамбовской области — Александра Никитина, Брянской области — Александра Богомаза, Ханты-Мансийского автономного округа — Натальи Комаровой, Камчатского края — Владимира Илюхина, Костромской области — Сергея Ситникова, Смоленской области — Алексея Островского, Архангельской области — Игоря Орлова, Краснодарского края — Вениамина Кондратьева, Ростовской области — Василия Голубева и Севастополя — Михаила Развозжаева.

В декабре 2019 года уже покинули посты главы регионов, которым в 2020 году предстояло переизбрание — губернатор Иркутской области Сергей Левченко и Еврейской автономной области Александр Левинталь.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.