Москва, , 18:17 — REGNUM Целевой набор в медицинские вузы, о котором в послании Федеральному собранию 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, закроет дефицит врачебных кадров в Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил представитель в Совете Федерации от Новгородской области Сергей Фабричный.

«Увеличение бюджетных мест для региональных вузов позволит сгладить дисбаланс между столичными и провинциальными вузами. Это мотивация для нашей молодёжи учиться там, где они окончили школу», — пояснил сенатор.

Сенатор подчеркнул, что послание президента «даёт ответы на многие обсуждаемые в обществе вопросов» и отметил «концентрирование внимания президента на внутренних проблемах страны» и, прежде всего, на социальном благополучии людей.

Добавим, что ситуацию в здравоохранении региона 14 января обсуждал губернатор Новгородской области Андрей Никитин в федеральном Минздраве, где также сообщил, что в новгородской медицине сохраняется дефицит врачей.