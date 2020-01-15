Оренбург, , 18:16 — REGNUM В России начинается транзит власти. Об этом корреспонденту заявила оренбургский политолог Галина Шешукова.

«Принципиальные изменения в виде конституционных поправок предполагают изменения в реализации принципа разделения властей. На этом фоне Правительство уходит в отставку. Медведев займет новый пост заместителя председателя Совета Безопасности. Причины, первая низкий рейтинг правительства и Медведева на фоне пенсионной реформы. Вторая причина начинается транзит власти в связи с окончанием в 2024 последнего срока Владимира Путина», — считает политолог.

Как сообщало рЕ, правительство уходит в отставку. Об этом было объявлено 15 января после ежегодного послания Путина.