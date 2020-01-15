Москва, 15 января 2020, 18:14 — REGNUM «Стратегия 2020» оказалась не выполненной по большинству пунктов, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость об отставке правительства РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин через час после оглашения своего послания Федеральному собранию провёл рабочую встречу со вторым правительством Дмитрия Медведева. На встрече Медведев объявил о том, что правительство уходит в отставку.