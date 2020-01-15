Москва, , 18:14 — REGNUM «Стратегия 2020» оказалась не выполненной по большинству пунктов, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость об отставке правительства РФ.

«Я не знал, что будет отставка правительства. Я думал только одно — выполнять решения президента будет старая или новая команда. Дело в том, что многие забыли, что была «Программа 2020». Сегодня какой год? 2020! И если вы взглянете на эту программу, то вы увидите, что она, к сожалению, не выполнена. По большинству пунктов. А кто её выполнял? Старая команда! Которая как раз сейчас ушла в отставку. Нужен прорыв», — сказал Калашников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин через час после оглашения своего послания Федеральному собранию провёл рабочую встречу со вторым правительством Дмитрия Медведева. На встрече Медведев объявил о том, что правительство уходит в отставку.