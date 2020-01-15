Москва, , 18:12 — REGNUM Правительство РФ и Госдуму следовало бы распустить после пенсионной реформы, считает депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

«Правительство РФ ушло в отставку. Собственно по результатам работы это должно было бы случиться ещё 3−4 года назад. А после пенсионной реформы должна была быть распущена ещё и Госдума. Но имеем то, что имеем», — отметил Куринный в Facebook.

По его мнению, «операция «преемник-трансферт» стартовала».

«В ближайшее время нас ждёт дождь (дождик) из новых социальных обязательств и вдохновенные речи нового руководителя», — прогнозирует парламентарий.

При этом, депутат считает, что без роста экономики, справедливого распределения национального дохода, реальных механизмов политической ответственности (смены власти) и борьбы с коррупцией работа нового правительства будет всего лишь имитацией изменений.

«Не исключаю, что роль нового «национального лидера» вновь будет доверена отставленному сегодня Медведеву», — рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение об отставке правительства принято после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.