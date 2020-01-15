Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM России следует присмотреться к опыту Соединенных Штатов Америки в вопросе о приоритете конституции перед международным законодательством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 15 января политолог Юрий Светов.

Он считает крайне важным предложение президента Владимира Путина утвердить поправки в Конституцию, которые бы поставили ее выше любых международных договоров, какие бы Россия ни подписывала.

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«Будет множество спекуляций на эту тему, но можно посмотреть на США, которые не признают никакого приоритета международного права над своим законодательством, и, с моей точки зрения, это правильная вещь совершенно», — сказал Светов.

Он также приветствовал идею дать Конституционному суду возможность анализировать законность нормативных актов без жалоб от граждан, а по запросу президента.

Путин также предложил закрепить право Совета Федерации по представлению президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов РФ.

«Неприкасаемость судей КС и ВС — вещь хорошая, но они живые люди, у них тоже нюансы бывают. Так что, с одной стороны, вы пользуетесь высоким доверием и избираетесь пожизненно, но и на вас управа будет», — рассудил Светов.