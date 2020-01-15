Пермь, , 18:02 — REGNUM Отставка правительства России была логичной ввиду переформатирования и перераспределения полномочий, озвученных президентом Владимиром Путиным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил пермский политтехнолог Дмитрий Логинов.

«Ввиду того, что теперь после выборов 2021 года, по факту, дума будет отвечать за назначения в новом правительстве, то выборы в её новый состав будут яркими и интересными. Правительство, которое будет назначено сейчас, станет переходным, вероятно для подготовки дальнейших реформ», — считает Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство ушло в отставку. Этому предшествовало послание Путина.