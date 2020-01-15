Чебоксары, , 18:00 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев уверен, что в республике выполнят задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в послании. И надеется на «тесное взаимодействие» с правительством страны.

В своём отзыве глава республики перечислил основные задачи, которые поставил президент в послании, в их числе — «сохранять и приумножать семейные ценности», укреплять институт материнства и детства, заниматься вопросами повышения доходов населения, развивая реальный сектор экономики, снятие кадрового дефицита в здравоохранении и образовании.

«Мы в республике уделяли внимание в приоритетном порядке этим вопросам в своих государственных программах. На сегодняшний день у нас многое сделано, но ещё и многое предстоит сделать», — заявил Михаил Игнатьев, выразив уверенность в том, что данные задачи, «будут, безусловно, выполнены» в республике при «тесном взаимодействии» с федеральным правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию России. Главная тема послания — демография. Также 15 января в отставку ушло в отставку правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.