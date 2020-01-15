Новосибирск, , 17:58 — REGNUM Речь идёт о серьёзных изменениях во власти, отметил ИА REGNUM управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков, комментируя Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию и отставку правительства РФ.

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Мне думается, что происходящее сегодня даст дополнительный импульс гораздо более серьёзным переменам в России. Посмотрим, конечно, как оно будет… Абсолютно ясно, что отставка правительства входила в сценарий. Потому интересно, как будет происходить изменение политического режима в стране», — отметил Дьячков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин через час после оглашения своего послания Федеральному собранию провёл рабочую встречу со вторым правительством Дмитрия Медведева. На встрече Медведев объявил о том, что правительство уходит в отставку.

Читайте также: Об уходе правительства в отставку Медведев заявил на встрече с Путиным