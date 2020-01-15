Москва, 15 января 2020, 17:57 — REGNUM Решение об отставке правительства РФ было неожиданным для всех депутатов Государственной думы. Об этом 15 января заявил депутат Государственной думы Константин Затулин («Единая Россия»), в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Затулин добавил, что никакой катастрофы с точки зрения исполнения обязанностей не происходит, и если новое правительство будет утверждаться по новой технологии, которую предложил президент, то это произойдёт не скоро, а если по прежней схеме, тогда нового правительства можно ждать в самое ближайшее время.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM по мнению руководителя фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрании Дмитрия Евсеева реализация послания президента России Владимира Путина может привести к объединению двух палат парламента.