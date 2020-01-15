Москва, , 17:57 — REGNUM Решение об отставке правительства РФ было неожиданным для всех депутатов Государственной думы. Об этом 15 января заявил депутат Государственной думы Константин Затулин («Единая Россия»), в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я не собираюсь обманывать кого-либо. Или мистифицировать, — признался Затулин. — У нас только что закончился совет Государственной думы, который в плановом порядке происходит по средам. Но сегодня он был посвящён в значительной части той работе, которая необходима для реализации послания президента. Наметились сроки — 21 числа все фракции должны дать свои предложения. И в самом конце пришло известие, которое было неожиданно для всех, кто там собрался. Из этого я делаю вывод, что это решение относилось к числу таких решений, которые принимаются в самом узком кругу. И, наверное, между двумя людьми — между самим президентом и премьером».

Затулин добавил, что никакой катастрофы с точки зрения исполнения обязанностей не происходит, и если новое правительство будет утверждаться по новой технологии, которую предложил президент, то это произойдёт не скоро, а если по прежней схеме, тогда нового правительства можно ждать в самое ближайшее время.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM по мнению руководителя фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрании Дмитрия Евсеева реализация послания президента России Владимира Путина может привести к объединению двух палат парламента.