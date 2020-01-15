Оренбург, , 17:57 — REGNUM Отставка правительства показывает, что это послание президента было по-настоящему незаурядным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политтехнолог Кирилл Шкилев.

«Не зря же в 2007 году говорилось, что 2020 год станет переломным. Уже звучит, что конституционные поправки будут приняты в этом году, а некоторые эксперты говорят о досрочных выборах в Госдуму. Прямо сейчас формируется новая конструкция государственной власти в России», — отметил эксперт.

«Владимир Путин не стал ждать 2024 года, и «трансфер», про который писали весь прошлый год уже начался. И, сейчас, важными становятся предложения президента по «национализации элит». Гражданство, отсутсвие недвижимости за рубежом, и, самое главное, настоящий, а не лубочный патриотизм. Началось формирование власти, элит, ориентированных на интересы России. Это важно. Надеемся, что все получится», — заключил Шкилев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России ушло в отставку. .Это произошло после ежегодного послания Путина.