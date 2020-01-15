Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Новый созыв Государственной думы, пользуясь расширенными полномочиями и рычагами, должен уйти от политики запретов и сосредоточиться на развитии страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Юрий Светов.

Напомним, президент Владимир Путин предложил серьезно расширить полномочия Госдумы, дав ей право утверждать кандидатуру главы правительства и персональный состав кабинета министров.

Светов добавил, что реализацией этих полномочий в случае их утверждения, займется уже следующий созыв, который будет избран в 2021 году; тогда же, полагает он, пройдет и референдум по поправкам в Конституцию.

«Я надеюсь, что в новый созыв изберутся люди, которые будут думать о развитии страны по разным направлениям, а не о том, как ее подмораживать в этом развитии. Не о запретах будет идти речь, а о том, как помогать бизнесу и людям. И если такого рода состав будет сформирован в новой Госдуме, то новыми инструментами можно активно пользоваться», — считает Юрий Светов.

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