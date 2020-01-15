Москва, , 17:53 — REGNUM В ближайшее время начнутся консультации, в том числе в Госдуме, по кандидатурам в состав нового правительства, отметил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

«В ближайшее время начнутся консультации, в том числе и в Думе, и в первую очередь с парламентским большинством (ЕР), по кандидатуре премьера и отдельным министрам», — отметил Ревенко в Facebook.

Он обратил внимание на то, что «прямо сейчас уже посыпались интерпретации, спекуляции, догадки и версии».

«Будем с любопытством наблюдать», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение об отставке правительства принято после Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.