Москва, , 17:49 — REGNUM Москва не боится возможных санкций Вашингтона в случае закупки Ираком российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и знает как им противостоять. Об этом заявил 15 января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, Соединённые Штаты угрожают санкциями всем, кто развивает военно-техническое сотрудничество, и готовы прибегать к любым приёмам, чтобы навязывать другим странам подходы, которые «представляются противоправными и незаконными».

«Это отражение политики, которая проводится Вашингтоном в целях реализации своей установки на доминирование, устранение экономических конкурентов, которые предлагают партнёрам на международном рынке продукцию, которая отвечает их потребностям с точки зрения своих параметров, ценовых показателей», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карима Алауи сообщил, что Тегеран обсуждает с Москву закупку ракетных систем С-400. После этого заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ заявил, что такая сделка, «вероятно, приведёт к санкциям».

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