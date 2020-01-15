Симферополь, , 17:53 — REGNUM Впервые в новейшей истории России послание президента носит такой острый и целенаправленный социальный характер, Путин фактически поставил ультиматум государственной бюрократии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 января высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Президент выступил с социальным манифестом достойной жизни российского народа. Пожалуй, впервые в новейшей истории нашей страны послание президента носит такой острый и целенаправленный социальный характер. Это демонстрирует, во-первых, что социальное развитие и благополучие граждан являются высшими приоритетами для главы государства. Во-вторых, это говорит о наличии комплексных проблем социально-экономического характера, решать которые Владимир Владимирович требует срочно и системно. Как отметил президент в отношении нехватки полноценно оборудованных детских садов в стране, «так работать нельзя», — подчеркнул политик.

По его словам, аналогично обстоят дела и во многих других сферах.

«Уверяю вас, это нелицеприятное критическое мнение лидера нации наши чиновники хорошо услышали. Достаточно было посмотреть на вытянувшиеся лица многих чиновников, находившихся сегодня в Манеже на послании. Фактически президент поставил государственной бюрократии ультиматум. И если эти господа не возьмутся за ум и не закатают рукава, следует ожидать серьезных кадровых решений главы государства», — отметил Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах качества жизни граждан и конституционной реформе. Спустя несколько часов после его выступления правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку.

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