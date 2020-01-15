Москва, , 17:49 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что правительство РФ мог бы возглавить глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Кандидатура Кудрина более чем уместна… Он многое посмотрел и многое понял для себя, и несмотря на его в целом либеральные взгляды он понял, что без повышения доходов населения ничего хорошего не получится», — заявил Миронов «Коммерсант FM».

Парламентарий считает, что решение об отставке правительства РФ принято не спонтанно.

Решение по новым министрам будет взвешенным.

«Это будет взвешенное решение, потому что этот состав правительства решать нынешнее проблемы не может… Этот состав вел не туда», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение об отставке правительства принято после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.