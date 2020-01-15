Москва, , 17:48 — REGNUM Новый начальник управления Генеральной прокуратуры РФ назначен в Северо-Кавказском федеральном округе. Согласно приказу о назначении, подписанному генпрокурором Юрием Чайкой, им стал Михаил Александров.

О новом назначенце известно, что ему 48 лет. Он окончил Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова, имеет высшее военное образование и высшее образование в сфере международных отношений. Начинал работать в прокуратуре Архангельской области.

С 2014 года Александров работал заместителем начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел, помощником и старшим помощником Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям.

Михаил Александров — советник юстиции 3 класса, за службу в органах прокуратуры неоднократно награждался государственными и ведомственными наградами.