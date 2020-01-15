Москва, , 17:46 — REGNUM Поправки в конституцию Российской Федерации, предложенные президентом России Владимиром Путиным, не будут приниматься на референдуме, речь идет о «голосовании по поправкам». Об этом заявил сегодня, 15 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин говорил не о референдуме, а «голосовании по поправкам в конституцию», — сказал Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что президент России сегодня предложил провести существенную конституционную реформу, которая изменит полномочия различных ветвей власти.

Так, предлагается, чтобы Государственная дума утверждала весь состав правительства. Конституционный суд будет проверят все принятые Думой законы на соответствие конституции.

На этом фоне второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе.