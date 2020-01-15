Чебоксары, , 17:46 — REGNUM Реализация послания президента России Владимира Путина может привести к объединению двух палат парламента. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрании Дмитрий Евсеев.

«Похоже, послание президента дало старт процессу транзита власти. С одной стороны, мы видим существенную коррекцию социальной политики. Дополнительные выплаты начнутся как раз перед думскими выборами. С другой стороны — беспрецедентное увеличение полномочий Госдумы и Совета Федерации.

Думаю, в ходе исполнения президентских поручений и правки Конституции вполне возможно ожидать определённого объединения нижней и верхней палаты под руководством одного президиума или председателя», — полагает Дмитриев Евсеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию России. Глава государства обозначил основные задачи и стратегию развития страны, сделав упор на вопросах поддержки семьи, решении демографических вопросов, развитии социально-культурной инфраструктуры, коснулся работы глав регионов. Главная тема послания президента — демография.

Вскоре после послания в отставку было отправлено правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.