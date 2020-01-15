Москва, , 17:44 — REGNUM Конституционная реформа началась в России раньше, чем можно было предположить, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я думаю, что конституционная реформа, о которой сказал президент в послании Федеральному собранию, начинается. Она начинается быстрее, чем можно было предположить. Я думаю, что Дмитрий Медведев на посту заместителя председателя Совета безопасности будет заниматься теми изменениями в силовом блоке, которые были заявлены в послании. Я думаю, что к новым полномочиям заместителя Совета безопасности это может быть отнесено. Вообще силовые структуры всегда относятся к зоне особых полномочий и особого внимания президента. И то, что он (президент России Владимир Путин — прим. ИА REGNUM) доверяет это бывшему премьер-министру, говорит о сохранении доверия к нему и о том, что он остаётся одним из главных игроков команды президента», — сказал Орлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня, 15 января, на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил о том, что его правительство уходит в отставку в полном составе.