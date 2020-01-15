Ростов-на-Дону, , 17:39 — REGNUM Есть важные вещи, о которых не было упомянуто в Послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. На это обратил внимание ростовский политтехнолог, руководитель фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

«В нынешнем послании главы государства говорилось о многом важном и актуальном, однако стоит обратить внимание на то, что он сказал в самом начале, в конце, о чём не сказал вообще», — считает собеседник ИА REGNUM.

Как отметил эксперт, Путин начал с демографической проблемы и возможных путей её решения.

«Причём в его словах было мало призывов или благих пожеланий, зато много конкретики. Начиная с продления действия программы материнского капитала минимум до 2026 года и предложения ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет включительно и заканчивая бесплатным горячим питанием младшеклассников и льготными ставками по ипотеке и 400 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Всё это и многое другое должно создать «стройную, масштабную, эффективную систему поддержки семей». В конце своего послания Владимир Путин сказал о необходимости сменяемости власти, о том, что не пойдет на третий президентский срок, о том, что новой конституции не будет, но будут поправки в действующую, по поводу которых президент считает необходимым провести голосование граждан (правда, у некоторых политологов и юристов есть сомнения, как это можно сделать). И конечно же, о самих поправках, которые хоть и повышают роль и значение парламента, но по-прежнему оставляют Россию президентской республикой», — отметил Сергей Смирнов.

Обратил внимание собеседник ИА REGNUM и на те вопросы, которые не были подняты.

«О взаимоотношениях с Белоруссией и перспективах Союзного государства президент ничего не сказал. И это тоже очень важный момент», — заключил эксперт.