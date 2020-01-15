Воронеж, 15 января 2020, 17:36 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию стало началом исторического момента выкорчёвывания бедности, которая глубоко пустила корни в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заведующий кафедрой международных отношений и мировой политики Воронежского государственного университета доктор политических наук Александр Слинько.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин огласил ежегодное Послание Федеральному собранию. Послание эксперты уже назвали самым социально ориентированным посланием президента за последние годы.
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