Воронеж, , 17:36 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию стало началом исторического момента выкорчёвывания бедности, которая глубоко пустила корни в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заведующий кафедрой международных отношений и мировой политики Воронежского государственного университета доктор политических наук Александр Слинько.

«И это ставит нам в вину Европа, которая уклонилась от всех конфликтов, которая сдалась фашизму, чтобы сохранить своё благосостояние. Они считают, что спаслись от бедности, хотя на самом деле бедность пришла и к ним. Самая актуальная задача государства — разобраться с проблемой, искать эти реперные точки, которые позволят уйти от бедности. Это очень непростой вопрос, и решить его одним ударом невозможно. Но главное, что он, наконец, поставлен, никто не скрывается от него, и ответственность несёт огромный слой чиновников. Стартовая площадка для решения этой проблемы создана», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин огласил ежегодное Послание Федеральному собранию. Послание эксперты уже назвали самым социально ориентированным посланием президента за последние годы.

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